Wiązanie rąk dziecka taśmą i „wyrzucony zapis z monitoringu”. Zarzuty dla dyrektorki przedszkola

– Kolejny zarzut to podżeganie dwóch pań, które pracowały w przedszkolu, do składania fałszywych zeznań, a zarzut trzeci to taki, że pani dyrektor sama złożyła fałszywe zeznanie – poinformował Ryszard Gąsiorowski z koszalińskiej prokuratury. Kobieta częściowo przyznała się do zarzucanych jej czynów.

O zdarzeniu zawiadomiła policję matka dziecka, którą dyrektorka miała zwodzić w sprawie udostępnienia nagrania z monitoringu przedszkola, na którym widoczne miało być zachowanie chłopca i dyrektorki. Prokurator Gąsiorowski powiedział, że według ustaleń, „zapis z monitoringu został wyniesiony z przedszkola, wyrzucony” .

W sprawie został zatrzymany również mąż kobiety, który jest podejrzany o złożenie fałszywego zeznania.

