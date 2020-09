Koronawirus we wszystkich powiatach w Polsce. Padł ostatni „bastion”

W powiecie gołdapskim, ostatnim wolnym od koronawirusa powiecie w Polsce, sanepid odnotował pierwsze zakażenie SARS-CoV-2. Zachorował tam starszy mężczyzna, który trafił do szpitala – podały w środę służby warmińsko-mazurskiego wojewody.

W środę w raporcie dziennym rzecznik wojewody Krzysztof Guzek podał, że na Warmii i Mazurach przybyło 18 zakażonych osób. Najwięcej w powiecie iławskim, gdzie zakażenie wykryto u pięciu osób i powiecie olsztyńskim, gdzie zakaziły się trzy osoby.

Dwa przypadki koronawirusa potwierdzono w Zespole Szkół w Pasłęku przy ul. Zwycięstwa. Dotyczą one uczniów szkoły. W tej chwili trwają działania służb sanitarnych i dyrekcji szkoły zmierzające do podjęcia optymalnych decyzji dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego osób mających kontakt z zakażonymi. Szkoła pracuje w trybie zdalnym. Na kwarantannie jest ok. 70 uczniów i ponad 20 nauczycieli.

Do tej pory w czterech szkołach w woj. warmińsko-mazurskim nastąpiły zmiany w tradycyjnej formie nauczania. Chodzi o dwie szkoły w Olsztynie – liceum nr 2 i katolicką podstawówkę przy ul. Wyszyńskiego – i o zespół szkół w Działdowie i podstawówkę w Lubawie.

Zakażenie koronawirusem potwierdzono także u nauczycielki w Zespole Placówek Edukacyjnych w Olsztynie. Tam jednak jeszcze nie zapadła decyzja odnośnie trybu nauczania – przekazał PAP rzecznik wojewody. (PAP)

