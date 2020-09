Najnowszy raport MEN. Ile szkół działa w trybie zdalnym, ile w hybrydowym?

W trybie mieszanym pracuje 87 placówek oświatowych, a 45 w trybie zdalnym – poinformowało w środę Ministerstwo Edukacji Narodowej. Reszta, czyli prawie 48,4 tys. placówek, działa normalnie. Dane zebrane od kuratorów oświaty na podstawie informacji od dyrektorów są ze środy z godziny 14.15. Zgodnie z nimi w środę w trybie stacjonarnym pracowały 48 352 przedszkola, szkoły i inne placówki oświatowe, czyli 99,73 proc. wszystkich placówek oświatowych.

MEN podaje, że dane dotyczą szkół i placówek, w których powiatowa inspekcja sanitarna – po szczegółowym przeanalizowaniu sytuacji – wydała zgodę na pracę szkoły w innym trybie nauki niż stacjonarny. Dzień wcześniej resort przekazał, że 58 placówek pracuje w trybie mieszanym, a 37 w zdalnym. (PAP)

Autor: Karolina Mózgowiec

Koronawirus w Polsce – najnowszy bilans

Liczba osób zakażonych koronawirusem w Polsce we środę wzrosła do 71 947, a przypadków śmiertelnych – do 2 147. W raporcie dziennym z 9 września Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że zajętych jest 2070 łóżek dla pacjentów z COVID-19 i 81 respiratorów. Kwarantanną objęto 79 124 osoby, a nadzorem epidemiologicznym – 7 160. Od początku epidemii wyzdrowiało 57 135 osób.