Szumowski wspomina wakacje w Hiszpanii. „Spędziłem blisko 100 godzin żeglując”

Łukasz Szumowski pytany o to, kiedy wraca do pracy powiedział, że właśnie odwiedził Instytut Kardiologii i zaczął rozmawiać, jak to ma wyglądać. – Tak że niedługo będę pewnie do takiej już zawodowej, czynnej pracy wracał – stwierdził. Były minister zdrowia dodał, że nadal pozostaje posłem. – Jestem w klubie, natomiast zawodowym posłem nie będę. Będę pracował normalnie u siebie w instytucie, klinice jako lekarz. Do końca kadencji oczywiście jestem posłem, powinienem zostać posłem i będę mógł się skupić w ogóle w tej chwili na moim okręgu, dlatego że do tej pory jako minister, szczególnie w okresie koronawirusa, muszę powiedzieć że te swoje poselskie obowiązki, czyli wizyty w regionie, rozmowy z ludźmi, mocno zaniedbałem – wyjaśnił.

Na antenie RMF FM polityk wspomniał także o swoich wakacjach. W sierpniu media rozpisywały się o rejsie, na który polityk udał się do Hiszpanii. – To nawet nie Hiszpania. Spędziłem po prostu na morzu około 10 dni z jedną osobą. Właśnie niestety wydawało mi się, że trochę prywatności będzie można uzyskać, żeglując po oceanie. Okazuje się, że nawet tam niestety ktoś robi zdjęcia, co nie jest przyjemne. Ale wakacje się udały – powiedział Szumowski komentując zdjęcia z podróży, które pojawiły się w niektórych dziennikach.

„Byliśmy we dwóch, więc było bezpiecznie”

Szumowski dodał, że spędził blisko 100 godzin żeglując. – Na ląd zeszliśmy tylko raz – i to na wysepkę, z tego, co wiem, to chyba nie było ani jednego przypadku koronawirusa. Byliśmy we dwóch, więc było bezpiecznie – zapewnił. – Jacht oczywiście wspaniały, bardzo dzielna jednostka, świetnie sobie radzi w dużych falach i w dużym wietrze. Ale ma raptem 12 metrów, dwie kajuty, no i 20 lat. Ale jest cudownym jachtem, który przepłynął ocean, tylko do luksusu, może dwie osoby to można powiedzieć, że jest wygodnie – zaznaczył były już minister zdrowia.

Szumowski celebrytą

Rozgłos medialny, jaki pojawił się wokół Łukasza Szumowskiego w ostatnich tygodniach, sprawił, że wielu zaczęło określać polityka mianem celebryty. Jak on sam reaguje na takie słowa? - To jest jedna z rzeczy, która mi bardzo przeszkadza. Jest to niewygodne, nieprzyjemne. Zawsze ceniłem sobie prywatność, stąd ucieczka na morze – skomentował.