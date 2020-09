Kontrola CBA w stołecznym ratuszu. Biuro mówi o „katastrofie ekologicznej”

10 września 2020 r. Centralne Biuro Antykorupcyjne rozpoczęło kontrolę w Urzędzie m.st. Warszawy dotyczącą nadzoru władz Warszawy nad funkcjonowaniem przesyłu ścieków przez Wisłę do Oczyszczalni Ścieków „Czajka”. Jak informuje w komunikacie CBA, akcja ma związek z tegoroczną awarią kolektora. Kontrolujący przyjrzą się w szczególności, jakie działania zaradcze, mające na celu uniknięcie katastrofy ekologicznej, która miała miejsce w sierpniu ubiegłego roku po awarii kolektorów w Warszawskiej Oczyszczalni Ścieków „Czajka”, podjęły władze stolicy.

Most pontonowy na Wiśle

Przypomnijmy – w sobotę 29 sierpnia nieczystości z lewobrzeżnej Warszawy zaczęły trafiać do Wisły w następstwie awarii układu przesyłowego oczyszczalni „Czajka”. W środę 2 września odbyło się spotkanie sztabu kryzysowego z udziałem przedstawicieli ratusza, MPWiK, Wód Polskich, rządu i wojska.

W środę 9 września Mariusz Błaszczak poinformował, że most pontonowy na Wiśle jest już gotowy. Teraz na moście pontonowym zostanie zbudowany rurociąg, którym ścieki z większej części lewobrzeżnej Warszawy tymczasowo mają płynąć do oczyszczalni „Czajka”. Jak informuje Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, prace nad budową rurociągu rozpoczęły się już w nocy z wtorku na środę. Mają potrwać maksymalnie do czterech tygodni. Most pontonowy ma działać do końca listopada. Na zimę będzie go trzeba rozebrać.

