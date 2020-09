„To istne szaleństwo”. Posłanka pokazała ręce córki, odpowiedział Piontkowski

„Ręce mojej córki po tygodniu w szkole – efekt obowiązkowego dezynfekowania rąk przed każdą lekcją. To istne szaleństwo. Czy naprawdę nie wystarczy, by dzieciaki myły ręce zwykłym mydłem?” – pytała w mediach społecznościowych Anna Maria Siarkowska. Polityk, która w 2019 roku z powodzeniem ubiegała się o mandat posła z listy Prawa i Sprawiedliwości, do wpisu dołączyła zdjęcie, na którym widać zaczerwienione dziecięce dłonie.

Siarkowska we wpisie na Twitterze oznaczyła między innymi ministra edukacji narodowej, który postanowił odpowiedzieć. „Wielokrotnie mówiłem, że nie ma obowiązku nieustannej dezynfekcji rąk płynem na bazie alkoholu. Lekarze także wskazują, że wystarczy regularne mycie rąk mydłem” – stwierdził Dariusz Piontkowski.

Koronawirus w Polsce. Dane Ministerstwa Zdrowia

Łącznie od początku epidemii koronawirusa w Polsce potwierdzono ponad 72 tys. przypadków COVID-19. Bilans ofiar śmiertelnych przekroczył już 2,1 tys., a ponad 58 tys. osób wyzdrowiało. Z raportu Ministerstwa Zdrowia, który został opublikowany w czwartek w godzinach porannych, wynika, że w związku z COVID-19 zajęte są 1924 łóżka szpitalne oraz 84 respiratory.

