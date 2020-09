Zakaz lotów. Pojawi się nowa lista, a na niej m.in. Francja

Do 15 września będzie obowiązywała lista z 44 państwami, z których nie można podróżować do Polski. Ten wykaz zostanie później zmodyfikowany, o czym na konferencji prasowej mówił Marcin Horała. Minister infrastruktury zastrzegł jednak, że jest to dopiero wstępny projekt.

– To jest wstępny projekt przed konsultacjami międzyresortowymi. On po weekendzie będzie zaktualizowany o nowe dane. Proszę informować, że ta lista krajów może się jeszcze zmienić, jeśli dane epidemiczne się zmienią – zastrzegł Marcin Horała informując, że nowe rozporządzenie ws. zakazu lotów obejmie 31 państw. – Obecnie najgorsza sytuacja jest w Hiszpanii. Tam statystyczna szansa, żeby się zarazić jest ponad 10 razy większa niż w Polsce – argumentował minister infrastruktury cytowany przez polsatnews.pl. Lista będzie obowiązywała od 16 do 29 września, a rząd planuje znieść obostrzenia dla 14 państw, w tym Albanii, Indii, Rumunii czy Malty. Rozporządzenie będzie jednak obowiązywało takie państwa jak Francja, Hiszpania, Luksemburg, Bośnia i Hercegowina czy Czarnogóra. Oprócz wymienionych krajów europejskich zakaz prawdopodobnie obejmie także chociażby Izrael, Brazylię, Argentynę czy Stany Zjednoczone. 44 miejsca na liście Obecne rozporządzenie dotyczące zakazu lotów zaczęło obowiązywać 2 września, a utraci moc 15 września. Na liście kierunków, z których samoloty rejsowe nie mogą lądować w Polsce, a więc na tzw. czerwonej liście znalazły się 44 miejsca: Albania, Argentyna, Armenia, Bahamy, Bahrajn, Belize, Boliwia, Bośnia i Hercegowina, Brazylia, Chile, Czarnogóra, Dominikana, Ekwador, Eswatini, Gwatemala, Hiszpania, Honduras, Indie, Irak, Izrael, Katar, Kazachstan, Kolumbia, Kosowo, Kostaryka, Kuwejt, Liban, Libia, Luksemburg, Macedonia Północna, Malediwy, Malta, Meksyk, Mołdawia, Namibia, Panama, Paragwaj, Peru, Republika Zielonego Przylądka, RPA, Rumunia, Salwador, Surinam, USA.