Biedroń chce spójnej polityki ws. marihuany leczniczej. „Może warto to w końcu jakoś ogarnąć?”

„Nie denerwuje Was, że w każdym kraju unijnym są inne prawa dotyczące posiadania marihuany? Może warto to w końcu jakoś ogarnąć? Napisałem więc interpelację poselską do Komisji Europejskiej. Zaczynam małymi krokami, ale skutecznymi krokami – od marihuany medycznej i CBD” – napisał Robert Biedroń na Twitterze. Europoseł dołączył treść interpelacji dotyczącej „harmonizacji unijnej polityki wobec tzw. marihuany leczniczej i związków konopnych” .

Trzy pytania

Zdaniem polityka polityka wobec marihuany jest niespójna, przez co pojawia się wiele błędów prawno-proceduralnych oraz zróżnicowanie na poziomie rodzaju dozwolonych produktów i zasad ich stosowania. „Chociaż Światowa Organizacja Zdrowia oficjalnie zaleciła, aby związek konopny kannabidol (CBD) nie był klasyfikowany jako substancja kontrolowana, w tej chwili nie ma horyzontalnych przepisów dotyczących medycznego lub rekreacyjnego stosowania marihuany” – podkreślił Biedroń.

Były kandydat na prezydenta Polski wskazał, że na mocy umowy o wolnym handlu można nakładać ograniczenia, o ile znajdują one uzasadnienie w kontekście „wymogów zdrowotnych popartych badaniami naukowymi” . „Tak też się stało w kontekście CBD” – dodał. Przypomniał także stworzenie przez Unię Europejską Programu w dziedzinie zdrowia, którego podstawowym założeniem jest ułatwienie obywatelom Wspólnoty dostępu do bezpieczniejszej opieki zdrowotnej.

Biedroń w swojej interpelacji zawarł także trzy pytania do Komisji Europejskiej. Europoseł chciałby m.in. wiedzieć „na jakim etapie prac jest tworzenie propozycji legislacyjnej” . „Czy Komisja ma zamiar utrzymać ograniczenie na produkty CBD, w kontekście doniesień WHO?” – czytamy dalej. Polityk zastanawia się również, „czy roczne programy pracy przyjmowane w ramach obecnego Programu UE w dziedzinie zdrowia uwzględniają kwestię wyrównywania poziomu w dostępnie do medycznej marihuany” .

