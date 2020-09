Wąż dusiciel w Bieszczadach. „Znają go wszyscy, widzieli nieliczni”

„Wąż Eskulapa – znają go wszyscy, widzieli nieliczni. Niejadowity dusiciel i świetny wspinacz. Nosi nazwę zakorzenioną w mitologii – owinięty wokół laski Asklepiosa (przez Rzymian znanego jako Eskulap), greckiego boga medycyny, stanowi symbol sztuki lekarskiej” – czytamy we wpisie Lasów Państwowych na Twitterze. Jak podano dalej, jest to rzadki, ciepłolubny okaz, który może osiągnąć ponad dwa metry długości. Na profilu Lasów Państwowych opublikowano kilka zdjęć przedstawicieli wspomnianego gatunku. Trzeba przyznać, że gabaryty węży, a także ich umiejętność wspinaczki robią wrażenie.

„Czynna ochrona gatunku”

Obecnie przedstawicieli wspomnianego gatunku można spotkać w Bieszczadach. Lasy Państwowe poinformowały, że „w tamtejszych nadleśnictwach prowadzono czynną ochronę” węży Eskulapa. W ramach przeprowadzonych działań zostały utworzone kopce rozrodcze, gdzie inkubowały jaja węży. Do zadań czynnej ochrony gatunku należy także wykaszanie łąk, układanie pryzm kamieni, na których węże mogą się wygrzewać. W Polsce populację węży Eskulapa szacuje się na około sto osobników.

