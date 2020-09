Łukasz Szumowski wraca do pracy jako lekarz. Zarobi trzy razy więcej niż w ministerstwie

Jak podaje „Super Express”, Łukasz Szumowski wróci do pracy w klinice. – Wracam do kliniki i pracy klinicznej. Będę kierował placówką w Aninie. Zamierzam przeprowadzać zabiegi. Nadal jestem posłem. Będę funkcjonował w przestrzeni publicznej. Nigdzie nie uciekam – zapowiadał już wcześniej polityk polityk.

Ustępujący szef resortu zdrowia pracę w Instytucie Kardiologii w Aninie podjął w 1998 roku. W latach 2004–2011 kierował Pracownią Elektrofizjologii i zasiadał w radzie naukowej instytutu. Od 2011 był kierownikiem Kliniki Zaburzeń Rytmu Serca, a sześć lat później został wiceprzewodniczącym rady naukowej Instytutu Kardiologii.

Ile Łukasz Szumowksi może zarabiać jako lekarz?

– Już odwiedziłem Instytut Kardiologii i zacząłem rozmawiać, jak to ma wyglądać, co tam się dzieje – przyznał Szumowski na antenie RMF FM w piątek 11 września.

„Super Express” przypomniał swój wywiad z maja, w którym sam Szumowski przyznał ile zarabiał jako lekarz. – Nie ma co ukrywać, że to co zarabiałem przed wejściem do rządu, to była kwota większa niż obecnie w Ministerstwie Zdrowia, tj. 20-30 tys. zł – powiedział wtedy.

Jako minister zdrowia zarabiał nieco ponad 10 tys. zł.

