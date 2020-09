Seks na ławce w centrum miasta. Dzięki filmom policja namierzyła parę

Do nietypowych scen na rynku w Kościerzynie doszło przed tygodniem w piątek. Jedna z osób znajdujących się w centru miasta nagrała parę, która około godziny 22 uprawiała seks na ławce w centrum miasta. Kochankom nie przeszkadzało ani to, że miejsce było publiczne, ani fakt, że obok kręcili się przechodnie.

O tym, co dzieje się w centrum miasta, została powiadomiona policja. Jak relacjonował z rozmowie z portalem koscierzyna.naszemiasto.pl Piotr Kwidziński, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie, gdy funkcjonariusze przybyli na miejsce, nie zastali już pary. Pozostały nagrania z monitoringu, dzięki którym policjantom udało się w ciągu tygodnia ustalić tożsamość kochanków.

Seks na ławce. Sprawą zajmie się sąd

Kwidziński w rozmowie z „Dziennnikiem Bałtyckim” poinformował, że są to 30-letnia kobieta i 36-letni mężczyzna, mieszkańcy powiatu kościerskiego. Obydwoje mają na swoim koncie drobne wykroczenia. Kobieta została już przesłuchana i przyznała się do nieobyczajnego zachowania. Mężczyzna czeka na przesłuchanie. Sprawa została skierowana do sądu.

Parze grozi grzywna do 1500 zł, nagana bądź areszt w wymiarze od 5 do 30 dni.

