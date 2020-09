Uwaga! TVN: Koronawirus w dyspozytorni pogotowia. Pracownicy: Zatajono przed nami informacje

Ponad 20 zarażonych

Zaniedbania polegać miały między innymi na tym, że nie odizolowano osób, które pracowały lub miały kontakt z osobami z pozytywnym wynikiem na obecność COVID-19.

– Dostaliśmy informację, że jeżeli będziemy mieli wynik dodatni zostaniemy telefonicznie o tym poinformowani. Okazało się, że jedna osoba, która była badana, nie dostała telefonu i normalnie przyszła do pracy – mówi anonimowo jedna z pracownic dyspozytorni. I dodaje: Informację, że ma wynik dodatni dostała bardzo późno, będąc w pracy więc zeszła z dyżuru. O wszystkich, z którymi miała kontakt poinformowała pracodawcę. Te osoby skończyły pracę, oddały wymaz i wróciły do pełnienia obowiązków.

Pracownicy twierdzą, że nie wszyscy zostali poinformowani o zakażonych w placówce i prawie przez tydzień pracowali w pomieszczeniach skażonych koronawirusem. – Osoby po jednym wymazie pracują dalej. To są osoby po kontakcie z chorym, więc powinny mieć drugi wymaz, do czasu którego powinni przebywać w izolacji domowej – mówi jeden z dyspozytorów.

Miejsce pracy dyspozytorów odkażono dopiero dwa dni po wykryciu zakażenia. W tym czasie, bez żadnych zabezpieczeń, w budynku pracowali ratownicy, strażacy i policjanci. Mogli korzystać z tych samych korytarzy, łazienki i kuchni. – Wykonano dezynfekcję całej dyspozytorni, całego piętra i zaczęto wpuszczać z powrotem ludzi, którzy mieli kontakt z osobami dodatnimi. To, po co była ta dezynfekcja? – zastanawia się jedna z pracownic.

Brak rąk do pracy

W obawie przed brakiem pracowników, dyrekcja pogotowia miała, zdaniem naszych rozmówców, zrezygnować ze zgłoszenia do sanepidu wszystkich osób, które miały kontakt z zarażonymi pracownikami. Oznaczałoby to, bowiem skierowanie ich na kwarantannę. Dodatkowo, kilka z takich osób nakłaniano, by przyszły do pracy.

– Dostałam z telefon z kadr. W związku z tym, że miałam wynik ujemny, pani zaproponowała mi pracę w zwiększonym reżimie sanitarnym. Wówczas nie zostanę zgłoszona do sanepidu. Jestem na tyle świadoma, że w takim stanie byłam zagrożeniem dla kolegów z pracy, więc odmówiłam przyjścia do pracy. Informacja zwrotna od kadr była krótka: Musimy panią zgłosić do sanepidu. Skandalem jest, że w ogóle zaproponowano mi pracę, pomimo tego, że miałam kontakt z trzema osobami zakażonymi – żali się dyspozytorka.