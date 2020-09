Kaczyński rzucił wyzwanie na TikToku, jest pierwsza odpowiedź. Autorem poseł PiS

„Dzieje się! Wraz z Jarosławem Kaczyńskim rozpoczynamy #StopFurChallenge. Jeśli popieracie #PiątkęDlaZwierząt to nominujcie znajomych, pokażmy wsparcie dla naszej inicjatywy” – napisał Michał Szpądrowski na Twitterze, zapowiadając materiał, który ukazał się na profilu Forum Młodych PiS na TikToku. – To jest naprawdę potrzebne. Tutaj dzieje się bardzo wiele złego i musimy temu złu zapobiec. Każdy dobry człowiek powinien poprzeć tę ustawę. Ja ją popieram z całego serca – przekonywał Kaczyński. Prezes PiS nominował do udziału w akcji premiera Mateusza Morawieckiego i przewodniczącego zarządu PiS Krzysztofa Sobolewskiego. – Ta akcja jest potrzebna zwierzętom, ale jest przede wszystkim potrzebna ludziom – szczególnie dobrym – kontynuował prezes Prawa i Sprawiedliwości.

Sobolewski odpowiada

Wyzwanie rzucone przez Kaczyńskiego podjął już Sobolewski, który zamieścił na Twitterze trwające 35 sekund nagranie. – Zamiast słownie przemawia obraz. Kochajmy zwierzaki i wspierajmy tę ustawę, która może dużo pomóc w tym, żeby ochrona tych zwierzaków, które sami sobie nie pomogą, była tylko i wyłącznie lepsza – powiedział poseł PiS. Przewodniczący zarządu ugrupowania przy okazji pochwalił się trzema kotami oraz nominował do akcji Pawła Szefernakera, Anetę Kordowską oraz Witolda Bańkę.

Czytaj także:

Koniec kolczatek i zakaz hodowli zwierząt na futra. Jest projekt głośnej ustawy