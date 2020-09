W wypadku zginęła 20-latka, sprawca uciekł. Policja publikuje zdjęcie i wyznacza nagrodę

Tragiczny wypadek miał miejsce 28 sierpnia w Złotowie. Kierujący BMW Rafał Hejser jechał z nadmierną prędkością, przez co w pewnym momencie nie zapanował nad autem i uderzył w stojące przy drodze drzewo. Dwie osoby zostały ranne i przewiezione do szpitala. Służbom nie udało się uratować 20-letniej pasażerki, a po pewnym czasie okazało się, że Hejser uciekł z miejsca wypadku. Do dzisiaj trwają jego poszukiwania.

Sąd Rejonowy w Złotowie wydał już list gończy za 32-letnim mieszkańcem gminy Zakrzewo. Z kolei Komendant Powiatowy Policji wyznaczył nagrodę finansową za informacje, które pozwolą zatrzymać poszukiwanego mężczyznę. Sprawę dotyczącą poszukiwań prowadzą policjanci Wydziały Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Złotowie. Osoby posiadające jakiekolwiek informacje mogące przyczynić się do zatrzymania poszukiwanego całodobowo mogą przekazywać je pod specjalnym numerem telefonu 516-941-558 lub osobiście w Komendzie Powiatowej Policji w Złotowie Aleja Piasta 49. Funkcjonariusze zapewniają dyskrecję oraz anonimowość.