Tomasz Komenda opowiedział o planach na przyszłość. „Chcemy w przyszłym roku wziąć ślub”

Tomasz Komenda po premierze filmu „25 lat niewinności” oświadczył się Annie Walter, z którą został zaproszony w niedzielę do programu „Dzień Dobry TVN”. – Film to cała prawda o mnie, o moim życiu – wyjaśnił Komenda dodając, że dwie godziny produkcji przedstawiają „piekło, które trwało bardzo długi czas”. – Tam nie ma żadnego oszukaństwa, nie ma obłudy – przekonywał.

„Jest dobrym człowiekiem”

Mężczyzna, który spędził 18 lat w więzieniu za zbrodnię, której nie popełnił, jeszcze raz zaznaczył, że „zawsze był niewinny”. – Długo myślałem, czy pokazać moje piekło społeczeństwu, które przez 18 lat życzyło mi źle – zaznaczył. Komenda wyjaśnił, że chciał, by ludzie odpowiedzialni za jego skazanie „uderzyli się w pierś”. Pytany o plany na przyszłość przyznał, że chciałby razem z narzeczoną „żyć swoim życiem”. – Chcemy w przyszłym roku wziąć ślub – zdradził. – Walczę cały czas o odszkodowanie – przyznał dodając, że poznał swoją przyszłą małżonkę w czasie, gdy nie miał pieniędzy. – U faceta chyba najważniejsze jest to, żeby usłyszał słowo „tata”. Tylko szkoda, że dopiero po 44 latach – powiedział.

Jego wybranka zaznaczyła z kolei, że Komenda jest „dobrym człowiekiem” . – Ujęło mnie to, że mimo gehenny i koszmaru jakie przeszedł, ta dobroć jest w nim – przyznała. Pytana o to, czy pomaga partnerowi w poznawaniu rzeczywistości odpowiedziała, że kwestie technologiczne objaśnia mu razem z braćmi. – Jest inteligentną osobą i do wielu rzeczy dochodzi sam poprzez obserwację – podsumowała.

