Głośna wizyta prezydenta Warszawy w klubie. Tarczyński: #AlkoTrzaskowski

„Trzaskowski twierdzi, że »Warszawa to jego miasto«. Tak właśnie PO traktowała Polskę gdy rządzili - jak swoją własność. Teraz Trzaskowski traktuje Warszawę jak przedmiot, z którym może robić, co chce. Wydawać rozkazy i polecenia mieszkańcom... Odrażająca mentalność »elity«” – napisał Dominik Tarczyński.

Polityk poświęcił prezydentowi Warszawy jeszcze kilka kolejnych wpisów na Twitterze. „#AlkoTrzaskowski. Tylko Warszawy żal”, „Trzaskowski twierdzi, że może w Warszawie wybierać ludziom muzykę. Bo miasto jest »jego«. Co za żałosny upadek” – czytamy w kolejnych wpisach.

Głośna wizyta Trzaskowskiego w klubie. „Moje miasto”

Jak relacjonuje plotkarski portal Pudelek.pl, prezydent Warszawy w sobotę świętował urodziny znajomej w jednym z klubów w stolicy. Rafałowi Trzaskowskiemu miała nie spodobać się muzyka, którą puszczali DJ-e. – Moje miasto, weźcie troszeczkę pod uwagę. Puść odrobinę funku – powiedział prezydent Warszawy, co uwieczniono na nagraniu, które cieszy się ogromną popularnością w mediach społecznościowych.

– Od godziny 21 „grupka urodzinowa" regularnie nękała DJ-ów, że muzyka nie taka, że powinna być bardziej taneczna. Przewracali oczami i byli bardzo nieprzyjemni – powiedział świadek zdarzenia w rozmowie z Pudelkiem. – Uczestnicy urodzin podchodzili często i prosili o „zagranie czegoś pod nóżkę". W końcu podszedł sam Rafał, myślę, że to jego znajomi go namówili, bo ich prośby nic nie dały – opowiada inna osoba. Dziennikarze Onetu próbowali się skontaktować z prezydentem Warszawy w tej sprawie. Do chwili publikacji tekstu – nieskutecznie.

Trzaskowski publikuje nagranie z Hugh Grantem

Po godz. 16.00 Rafał Trzaskowski opublikował na Twitterze nagranie, które można interpretować jako odpowiedź na publikację Pudelka. Na filmie widać tańczącego Hugh Granta. „Udanej niedzieli!” – napisał prezydent Warszawy.