Już nie tylko gender i LGBT. Arcybiskup Jędraszewski przestrzega przed „ideologią singli”

W niedzielę 13 września arcybiskup Marek Jędraszewski odprawił mszę w trakcie 28. Archidiecezjalnej Pielgrzymki Rodzin w Kalwarii Zebrzydowskiej. W homilii metropolita krakowski nawiązał do słów św. Pawła z liturgii słowa, który mówił: „Nikt zaś z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie”.

Abp Jędraszewski uważa, że w myśli europejskiej pojawiają się koncepcje, według których człowiek powinien być izolowany od innych i żyć własnym życiem, skoncentrowanym na sobie.

Podkreślał, że „nie jesteśmy, jakby chcieli niektórzy dzisiaj, ludzkimi zwierzętami, obok zwierząt pozaludzkich. Jesteśmy ludźmi. Jesteśmy istotami stworzonymi na boży obraz i boże podobieństwo, nie na podobieństwo zwierząt. Na obraz Boga, który kocha”.

„Ideologia singli każe nam żyć właśnie jako te samotne wyspy”

Metropolita przekonywał, że pełnia życia, która sprawia, że żyjemy z innymi i dla innych to pełnia, którą osiąga się w życiu małżeńskim i rodzinnym.

– Nie żyjemy dla siebie i nie umieramy dla siebie, wbrew lansowanym dzisiaj najprzeróżniejszym ideologiom, począwszy od ideologii singli, która każe nam żyć właśnie jako te samotne wyspy. Jeżeli akceptuje się jakieś związki z innymi, to na zasadzie przelotności i nietrwałości, bez jakichkolwiek wzajemnych zobowiązań, by móc pewnego pięknego dnia powiedzieć „dziękuję, kończymy, idziemy sobie osobno dalej przez to życie” –mówił.

To nie jedyna „ideologią”, którą arcybiskup negatywnie ocenił – Ideologie gender i LGBT mówią nie o człowieku jako kobiecie i mężczyźnie, o ich płciowości związanej tak organicznie z ich życiem biologicznym – mówił. – To nie ma nic wspólnego z wielkim, wspaniałym zamysłem Pana Boga, gdy powoływał człowieka do życia jako kobietę i mężczyznę, którzy mają żyć razem dla siebie, których miłość ma być płodna, a w tej płodności mają widzieć przejaw Bożego błogosławieństwa – przekonywał.