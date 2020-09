We wtorek będzie słonecznie. Temperatura w dzień wyniesie od 25 st. na Suwalszczyźnie do 30 na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. We wtorek również słonecznie, tylko na Dolnym Śląsku możliwe burze. Od 26 st. na Pomorzu do 30 na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany, w porywach burzowych do 90km/h, przeważnie zachodni.