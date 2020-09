Mężczyzna potrącony przez kolejkę wąskotorową. Prawdopodobnie zasnął na torach

Śląska policja prowadzi śledztwo w sprawie potrącenia mężczyzny przez kolejkę wąskotorową. Do zdarzenia doszło w niedzielę, a 27-latek trafił do szpitala. Przy okazji tego zdarzenia funkcjonariusze wystosowali apel do innych osób spacerujących przy torowiskach.

Do zdarzenia doszło w niedzielę nad ranem na wysokości zalewu Nakło-Chechło w Tarnowskich Górach. To tam wiedzie trasa kolejki wąskotorowej, którą tego dnia prowadził 28-letni maszynista. W pewnym momencie otrzymał on informację o osobie leżącej w okolicy torowiska i rozpoczął gwałtowne hamowanie. Mimo szybkiej reakcji maszynisty kolejka nie zdążyła się zatrzymać i potrąciła mężczyznę leżącego przy torowisku. Z informacji przekazanych przez policję wynika, że poszkodowany to 27-latek, którego z obrażeniami ciała przewieziono do szpitala. Mieszkaniec Rudy Śląskiej był pijany, a w jego organizmie znajdowało się 2,5 promila alkoholu. Prawdopodobnie zasnął przy torowisku i nie usłyszał nadjeżdżającej kolejki. Okoliczności zdarzenia ustalą śledczy z tarnogórskiej komendy. Apel policji Funkcjonariusze przy okazji tego zdarzenia wystosowali apel. „Nie należy poruszać się po torowisku, licząc na to, że »może zdąży się« przed pociągiem. Droga hamowania pociągu jest blisko 13 razy dłuższa od drogi hamowania samochodu. Nierozważne zachowanie kierujących i pieszych na torowisku może mieć tragiczne skutki. Dlatego po raz kolejny apelujemy o rozwagę” – przekazali. Czytaj także:

Uwaga! TVN: Sąsiedzi zgotowali jej piekło we własnym domu. „Horror wydawał się nie mieć końca”

Tarnowskie Góry. Kolejka wąskotorowa przejechała po mężczyźnie Galeria: