Onet: Miliony złotych z budżetu trafiły do organizacji pozarządowych związanych z PiS

Narodowy Instytut Wolności to instytucja działająca przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, która ma wspierać organizacje pozarządowe i rozdzielać przeznaczone dla nich środki. Już w momencie powstania instytucji pojawiały się obawy, że będzie ona wspierać jedynie organizacje wspierające PiS.

Po trzech latach działalności Instytutu Onet postanowił przeanalizować, jakie organizacje otrzymały do tej pory dotacje z NIW. Z ustaleń dziennikarzy portalu wynika, że są to w większości prawicowe i skrajnie prawicowe organizacje, z których większość od lat popiera PiS, a niektóre są bezpośrednio powiązane z członkami rządu, pracownikami kancelarii premiera Morawieckiego, czy politykami Zjednoczonej Prawicy. Wiele z organziacji miało powstać dopiero w 2018 i 2019 roku, a więc dopiero po powstaniu NIW.

„Pieniądze z NIW dla organizacji człowieka pracującego w NIW”

Onet wskazuje kilka organizacji, które mają być politycznie powiązane z PiS. Wśród nich są utworzone w 2018 roku Fundacja Instytut Poznański i Stowarzyszenie „Projekt Poznań”. Według informacji portalu Oko.Press, ich współzałożycielem ma być Jan Zujewicz, który wcześniej pracował przy kampanii wyborczej wiceszefa MSZ i posła Szymona Szynkowskiego vel Sęka. Siostra polityka Sara Szynkowska vel Sęk ma zasiadać w komisji rewizyjnej Stowarzyszenia „Projekt Poznań”.

Jak informuje Onet do końca 2019 roku, Zujewicz pełnił funkcje szefa biura komunikacji Narodowego Instytutu Wolności, co oznacza, że organizacja pozarządowa, z która był związany dostawała pieniądze od instytucji rządowej w której pracował. Tylko w tym roku było to ok. 1 miliona złotych. Z kolei „Projekt Poznań” uzyskał w 2019 r. 700 tys. zł na Wielkopolski Klub Dyskusyjny.

Inna organizacja o której pisze portal to Fundacja Ośrodek Analiz Prawnych, Gospodarczych i Społecznych im. Hipolita Cegielskiego. Jej prezesem jest Tymoteusz Zych, wiceprezes Ordo Iuris i członek zespołu ds. ochrony autonomii rodziny i życia rodzinnego w Ministerstwie Sprawiedliwości. A ponadto członek Rady Narodowego Instytutu Wolności, z którego jego organizacja dostała ponad milion złotych dotacji.

Onet wskazuje też na Fundacje Wolność i Demokracja, której założycielem i byłym prezesem jest szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk. W ciągu dwóch lat fundacja miała uzyskać prawie 900 tys. zł dofinansowania z Narodowego Instytutu Wolności, m.in. na rozwój portalu Kresy24.pl.

Więcej przykładów tego typu powiązań organizacji otrzymujących dotacje z NIW z władzą Onet wskazuje w swoim tekście.