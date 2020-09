Tarnowskie Góry. Pacjentka miała w brzuchu 24-kilogramowego guza

Lekarze z oddziału ginekologiczno-położniczego Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego w Tarnowskich Górach przeprowadzili jedną z najtrudniejszych operacji w swojej karierze. W sierpniu na oddział trafiła pacjentka, która uskarżała się na silne bóle brzucha. Tomografia komputerowa wykazała, że kobieta choruje na nowotwór. Podczas operacji okazało się, że guz znajdujący się w jej ciele był ogromny. Po usunięciu jego średnica wynosiła 60 cm, a masa po zważeniu aż 24 kg. 60-latka przed operacją ważyła ok. 130 kg. Personelowi medycznemu udało się usunąć guza w całości. Dwugodzinny zabieg był bardzo skomplikowany ponieważ nowotwór miał liczne zrosty. Dzięki wydobyciu go bez uszkodzenia w całości, patomorfolog dr n.med Wojciech Zajęcki miał możliwość przeprowadzenia w pełni badania histopatologicznego. Wykazało ono, że nowotwór nie był złośliwy.

Apel do Polek o wykonywanie badań

Lekarze ze szpitala w Tarnowskich Górach opublikowali także specjalny apel, aby kobiety co najmniej raz w roku chodziły do ginekologa. Ku przestrodze kobiet, które nie chodzą do ginekologa zalecam, aby co najmniej raz w roku, bez względu na wiek, odwiedziły gabinet ginekologiczny i poddały się badaniu. Jeżeli będą zwlekać, to nie wszystkie będą miały tyle szczęścia co ta pacjentka. Staramy się ratować zdrowie i życie każdej kobiety, ale one muszą nam dać szansę i przyjść do ginekologa - podkreślił dr n.med Adam Tiszler.

