Bosak swoim wpisem aktywizował internautów. Akcja „Zapytaj Krzycha” króluje w sieci

„Co jak co ale ten zakaz uboju rytualnego popieram mimo iż jestem bardziej wolnorynkowy od ciebie. Nie można bez żadnego ogłuszenia zabijać zwierząt w sposób wręcz urągający jakiejkolwiek przyzwoitości dlatego że Żydzi tak chcą. Religia nie usprawiedliwia bestialstwa” – napisał jeden z internatów na Twitterze. Jego wpis z 13 września udostępnił Krzysztof Bosak, który w trzech punktach odniósł się do zawartych w nim opinii.

Poseł Konfederacji wskazywał, że zwierzęta są zabijane szybko, a ubój można prowadzić chociażby za pomocą impulsów elektrycznych, co „zależy od imama i konkretnego certyfikatu” . Największą uwagę zwrócił jednak pierwszy punkt z wpisu Bosaka. „Można. Gdyby to było złe to Bóg by inaczej świat stworzył” – napisał były kandydat na prezydenta, a ten fragment wypowiedzi został wycięty i w formie screena powielony przez użytkowników Twittera. Ci dopisywali do wyrywka wypowiedzi posła swoje pytania, co niekiedy stanowi zabawne połączenie. Efekty akcji #ZapytajKrzycha możecie zobaczyć poniżej.

