Szczepionka przeciw COVID-19 pod koniec roku. „Tylko ona może zagwarantować, że epidemia zniknie”

– Jeśli pojawi się szczepionka (przeciw COVID-19 – PAP) to ten łańcuch powinniśmy przerwać i tej epidemii nie będzie. Tylko szczepionka może nam to zagwarantować. Jestem przekonany, że w pierwszej połowie przyszłego roku to wszytko będzie opanowane – powiedział w czwartek Kraska na antenie Polskiego Radia 24. Wyraził też nadzieję, że szczepionka przeciw koronawirusowi dostępna będzie do końca tego roku, bo prace nad nią są zaawansowane.

– Produkowanie szczepionki to nie proces czysto fabryczny, tam są przeprowadzane pewne fazy, gdzie trzeba tę szczepionkę sprawdzić. Oprócz tego, że jest ona skuteczna, to musi być szczepionką bezpieczną dla osób, które będą ją otrzymywały – zaznaczył. – Z zapewnień firm, które będą tę szczepionkę produkowały, głównie w Europie, mamy informacje, że na przełomie roku ta szczepionka powinna się już pojawić. Prace są bardzo zaawansowane – dodał.

Donald Trump o szczepionce

Prezydent Donald Trump oświadczył w środę, że przed końcem roku może być gotowych do rozdysponowania co najmniej 100 mln dawek szczepionki na koronawirusa. Wcześniej dyrektor CDC oceniał, że może to nastąpić dopiero w połowie przyszłego roku, lub nawet później.

– Jak tylko FDA (Federalna Administracja ds. Leków) zaaprobuje szczepionkę będziemy mogli rozdysponować przed końcem 2020 r. w Stanach Zjednoczonych 100 mln dawek, a jeszcze wcześniej ich dużą ilość – powiedział Trump na briefingu prasowym. Odpowiadając na pytania dziennikarzy prezydent ocenił, że dyrektor federalnych Centrów Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) Robert Redfield pomylił się.

Szef CDC o szczepionce na koronawirusa

Wypowiadając się przed komisją senacką Refield wyraził pogląd, ze szczepionka może być powszechnie dostępna „w końcu drugiego kwartału, lub w trzecim kwartale 2021 r”. . Według Redfielda szczepionka może być gotowa już w listopadzie, lub grudniu a ograniczona ilość dawek może trafić do osób najbardziej narażonych osób. – Jednak aby wystarczająca liczba z nas zyskała odporność, myślę, że potrzeba będzie od 6 do 9 miesięcy – ocenił.

Czytaj także:

Szczepionka na koronawirusa. Donald Trump zarzuca pomyłkę szefowi CDC