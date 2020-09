Koalicjanci PiS „pakują już biurka”? Kowalski odpowiada jednoznacznie

– Solidarna Polska ministra Zbigniewa Ziobry jest najbardziej lojalnym partnerem Zjednoczonej Prawicy. Nie ma ani jednego i nie było ani jednego dowodu naszej nielojalności, ponieważ wierzymy w to, że projekt Zjednoczonej Prawicy jest najlepszym projektem III RP – powiedział Janusz Kowalski w Programie „Tłit" Wirtualnej Polski.

Rozłam w Zjednoczonej Prawicy? Janusz Kowalski komentuje



Po wczorajszym głosowaniu nad nowelizacją ustawy o ochronie praw zwierząt, nastąpił zgrzyt w Zjednoczonej Prawicy. Nie wszyscy w ramach obozu rządzącego zagłosowali jednomyślnie. W piątek 18 września Marek Suski mówił o „byłych koalicjantach". – Sądzę, że prezes okaże konsekwencję. Natomiast co do byłych koalicjantów, bo można już mówić o byłych koalicjantach, to moim zdaniem ktoś, kto ma życzliwe spojrzenie dla okrucieństwa, nie powinien być ministrem sprawiedliwości – wskazał polityk PiS.

Marek Suski stwierdził, że „byli koalicjanci powinni pakować biurka". – Jestem od samego rana w ministerstwie aktywów państwowych, pracuję nad reformą kodeksu spółek handlowych, największą reformą, którą z wicepremierem Jackiem Sasinem przygotowaliśmy od uchwalenia tego kodeksu – zapewnił Janusz Kowalski.