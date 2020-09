„Sztywna i niema Agata”, „posłuszna i nijaka Kinga”. Środa w ostrym wpisie o rodzinie Dudy

Kinga Duda od sierpnia piastuje stanowisko doradcy społecznego prezydenta RP, a prywatnie swojego ojca, Andrzeja Dudy. Absolwentka prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim sprawuje swoją funkcję społecznie, co oznacza, że nie pobiera wynagrodzenia. Magdalena Środa w mediach społecznościowych odniosła się do zaistniałej sytuacji.

Magdalena Środa pisze o genie „pasywizmu” i „hucpy”

„Kinga Duda odziedziczyła po mamie gen pasywizmu, po tatusiu gen hucpy. To niepojęte, żeby młoda osoba uwikłana w rodzinny kontekst, a zarazem absolwentka rozmaitych studiów, gdzie zapewne uczyli ją o różnicy między tym, co prywatne i publiczne, dała się wciągnąć w polityczną grę tatusia wyreżyserowaną przez Prezesa, by pokazać narodowi, że nepotyzm jest naszym narodowym dobrem” – rozpoczęła swój wpis Magdalena Środa. „I w jakiej to sprawie posłuszna i nijaka pani Kinga może doradzać tatusiowi, który w 100% zależny jest od Kaczyńskiego. Po co jej były te zagraniczne studia? Wystarczyło pójść do Akademii Rydzyka. No ale mamy trójcę: serwilistyczny prezydent, milcząca żona i posłuszne, mało rozgarnięte, ale urocze dziecko. Szykuje się na jakąś dynastia?” – kontynuowała w dalszej części wpisu na Facebooku.

Magdalena Środa córce prezydenta poświęciła także kolejny post. „Z Kingą Dudą się wyjaśniło, chodzi o to, żeby mogła latać z tatusiem po świecie i ocieplać jego wizerunek czego nie robi sztywna i niema Agata” – napisała filozofka. „Prezydent wymienił towarzyszkę podróży i światowych spotkań na lepszy model. Kinga zrobi na tym międzynarodową karierę, Andrzej będzie miał fan, no i wszystko zostaje w kręgu rodzinnym” – czytamy dalej. Magdalena Środa wyjaśniła także, co rozumie pod hasłem „świętej rodziny”. „Jakby się kto pytał czym jest »święta rodzina« o którą tak zabiega Kościół to właśnie to: Kinga »doradcą« tatusia, Jacek Kurski – wzorem katolickiego męża, Marta Kaczyńska – ideałem katolickiej żony, Prezes (wzór dla kleru) – ideałem pełnej rodziny” – napisała filozofka.