Rzecznik MZ: Nie mamy dużych ognisk. Wysoka liczba zakażeń to efekt powrotu do codziennego życia

Ostatniej doby badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u 1002 osób. To najwyższa odnotowana dotąd liczba nowych przypadków. Ministerstwo Zdrowia podało też, że zmarło 12 kolejnych osób. Łączna liczba zakażonych wzrosła tym samym do 78 330; 2282 osób zmarło.

Rzecznik resortu zdrowia, komentując najnowszy bilans przypadków, powiedział, że w kraju nie ma obecnie dużych ognisk zakażeń, a sobotnie dane są efektem powrotu ludzi do normalnego trybu życia.

– Nie mamy obecnie dużych ognisk. Wyniki, które teraz obserwujemy, to jest efekt powrotu ludzi do normalnego, codziennego życia, powrotu do pracy. To jest to, co obserwujemy codziennie na naszych ulicach – więcej ludzi, więcej kontaktów – powiedział Andrusiewicz.

Jego zdaniem na obecny bilans zakażeń nie ma wpływu powrót dzieci do szkół.

