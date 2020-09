Awaria kolektora „Czajki”. Warszawskie ścieki próbnie popłynęły przez most pontonowy

W Warszawie rozpoczął się próbny przeszył ścieków po moście pontonowym. To konsekwencja sierpniowej awarii rurociągu, który doprowadzał ścieki z lewej strony Wisły do oczyszczalni. Od tamtej pory ścieki po wstępnym oczyszczeniu trafiały do Wisły.