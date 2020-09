Lubelskie. 66 osób z ośrodka szkolno-wychowawczego zakażonych koronawirusem

– Pobiliśmy rekord w woj. lubelskim – 122 osoby (zakażone). Związane jest to z sześcioma rozwojowymi ogniskami. Największym jest ognisko w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Lubelskim – powiedział Sprawka w sobotę na briefingu prasowym w Lublinie.

Wojewoda poinformował, że w Ośrodku tym wykonano badania przesiewowe – zbadanych zostało w sumie 137 osób (personel i wychowankowie). – Mamy tam potwierdzonych 66 wyników dodatnich, w tym 36 osób to pracownicy, a 30 to wychowankowie. W przypadku dziewięciu osób badania są powtarzane, ponieważ wynik był nierozstrzygnięty – powiedział Sprawka. Z tego ogniska 273 osoby objęte są kwarantanną, w tym 37 osób z personelu Ośrodka oraz 54 wychowanków. Źródło zakażenia nie jest jeszcze ustalone.

Sprawka podkreślił, że zdecydowana większość zakażonych osób nie ma objawów chorobowych. – Tylko cztery osoby spośród pracowników są hospitalizowane. Żadna z tych osób nie jest w stanie wymagającym wspomagania przez respirator – dodał wojewoda.

Jeden z nauczycieli Ośrodka, u którego potwierdzono zakażenie koronawirusem pracował także w innych trzech szkołach, dlatego kwarantanną objęto 18 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Szarowoli, ośmiu uczniów ze Szkoły Podstawowej w Przeorsku oraz 156 uczniów z Zespołu Szkół Techniczno–Motoryzacyjnych w Tomaszowie Lubelskim. – Trzeba się liczyć z tym, że od poniedziałku w tych szkołach będzie kształcenie albo w formie mieszanej albo całkowicie zdalnej – zaznaczył Sprawka.

Wychowanków ośrodka oddzielono

Wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tomaszowie Lubelskim to osoby z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Na co dzień część z nich – 56 osób – mieszka w internacie, a pozostali na zajęcia przychodzą.

Po wykryciu zakażeń w ośrodku część wychowanków z internatu została zabrana przez rodziców, ale część pozostaje w internacie – jest to 13 wychowanków, u których stwierdzono zakażenie i sześciu, którzy zostali objęci kwarantanną. Wojewoda powiedział, że w budynku internatu jest kilka kondygnacji – na jednej przebywają wychowankowie na kwarantannie, na innej osoby zakażone. Od poniedziałku będzie tam jeszcze uruchomione izolatorium.

– Nie przemieszczamy tych wychowanków. Chcemy im zapewnić maksymalnie komfortowe warunki, żeby byli w tym samym środowisku, w którym byli dotychczas, ponieważ to niewątpliwie będzie wpływało na ich stan psychiczny – tłumaczył wojewoda. Opiekę nad wychowankami ośrodka w internacie sprawują obecnie pielęgniarki ze szpitala w Tomaszowie Lubelskim.

Wojewoda przypomniał, że oddział zakaźny szpitala w Tomaszowie Lubelskim dysponuje 55 łóżkami, obecnie zajętych jest 21 łóżek. – Mamy więc jeszcze rezerwę – zaznaczył Sprawka. Podkreślił, że w Tomaszowie Lub. zostało już także urządzone izolatorium na 15 miejsc, gdzie będą w razie potrzeby kierowani chorzy dorośli niewymagający hospitalizacji, którzy z jakichś powodów nie mogą być objęci izolacją domową.

Wesela i osiemnastki

Trzy kolejne rozwojowe ogniska koronawirusa są w Lublinie. Jedno z nich jest są związane z przyjęciem weselnym, a dwa przyjęciami urodzinowymi, w tym jedno dotyczy tzw. osiemnastki. Łącznie potwierdzono w nich dotychczas 45 przypadków zakażeń.

Ogniska w fazie rozwojowej są jeszcze w Centrum Dializ w Kraśniku, gdzie potwierdzono 10 zakażeń oraz w Domu Seniora w Chodlu, gdzie potwierdzono dotychczas 22 zakażenia.

Sześć pozostałych ognisk koronawirusa w woj. lubelskim – w powiatach opolskim, hrubieszowskim, puławskim i łęczyńskim – jest w fazie stabilnej lub w fazie wygaszania.

Wojewoda powiedział, że należy się liczyć z kolejnymi wzrostami wykrytych zakażeń i w zależności od rozwoju sytuacji powiaty opolski i tomaszowski mogą być objęte np. strefą żółtą, gdzie będą obowiązywać dodatkowe obostrzenia. Zaapelował do mieszkańców, aby zachowywać dystans społeczny i ograniczać liczby uczestników różnego rodzaju spotkań np. rodzinnych.

– Nie czekajmy na to, że znajdziemy się w żółtej czy czerwonej strefie. (...) Nie czekajmy na te nakazy administracyjne. Weźmy przykład ze społeczeństwa szwedzkiego, które nie musi mieć rozporządzeń, zakazów, nakazów, samo z własnej woli podejmuje tego typu przeciwdziałanie. To jest jedyna droga, żeby nie doszło do dalszego rozprzestrzeniania się koronawirusa – apelował Sprawka.

2083 przypadki zakażenia koronawirusem w woj. lubelskim

W woj. lubelskim do soboty potwierdzono łącznie 2083 przypadki zakażenia koronawirusem, odnotowano 1655 ozdrowieńców i zarejestrowano 33 zgony. Aktualnie 118 osób jest hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia koronawirusem. 5 tys. 405 osób w regionie jest poddanych kwarantannie a 71 objętych nadzorem epidemiologicznym.

Renata Chrzanowska