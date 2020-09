Piaseczno. Dziesiątki kotów w stanie agonalnym uratowane z rąk hodowcy. Zdjęcia ukazują ich dramat

Służba Ochrony i Ratownictwa Zwierząt Animal Rescue Poland 17 września brała udział w zatrzymaniu osoby poszukiwanej listem gończym na prośbę policji w Piasecznie. SORZ poproszono o zabezpieczenie psów biegających na posesji, w celu umożliwienia służbom prowadzenia czynności. Poszukiwanego mężczyznę po jakimś czasie zatrzymano, jednak w jego domu służby znalazły około 50 kotów. Dramatyczną sytuację służba opisuje na swoim profilu na Facebooku. Jak piszą, odebrali kilka miotów z matkami, w bardzo złym stanie. Jednego z nich nie udało się uratować.

„Pchły, świerzb, choroby wirusowe, potworne zarobaczenie, brak szczepień, brak PODSTAWOWEJ opieki – to tylko niektóre z ich dolegliwości po pierwszych oględzinach u weterynarza. Ze względu na stwierdzenie chorób wirusowych, wysoce zakaźnych, mając świadomość wzajemnej odpowiedzialności, nie udało nam się znaleźć więcej domów tymczasowych, gdzie koty w tym stanie mogłyby przebywać. Mamy tylko jeden dom tymczasowy…” – czytamy.

W domu, gdzie znajdowała się hodowla, były chore zwierzęta oraz panował bałagan. – Odór, jaki tam panował, był tak duży... To interwencja, pomimo realizacji różnych interwencji, to ta interwencja nas zszokowała – podkreślił Dawid Fabjański, prezes Animal Rescue Poland.

SORZ zamieścił także na Facebooku dużą fotorelację z akcji. Na zdjęciach widać dramatyczne warunki, w jakich żyły kotki, a także je same – zaniedbane, brudne, chore.

Pracownicy SORZ robią wszystko, co mogą, aby uratować chore kociaki. W tym celu zbierają pieniądze – poniżej podajemy link do zbiórki. Zaznaczają, że liczy się każda, nawet najmniejsza kwota. Zachęcamy także do obserwowania na Facebooku profilu Służby Ochrony i Ratownictwa Zwierząt Animal Rescue Poland – tam publikowane będą informacje na temat stanu ich zdrowia, możliwości adopcji oraz wymaganej pomocy.