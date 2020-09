Andrzej Duda wziął udział w Marszu dla Życia i Rodziny. „Prezydent dołączył po raz pierwszy”

Marsz dla Życia i Rodziny wyruszył w niedzielę 20 września w południe spod Placu Zamkowego w Warszawie i godzinę później dotarł pod bazylikę św. Krzyża przy Krakowskim Przedmieściu, gdzie zaplanowano mszę świętą. W Marszu uczestniczył prezydent Andrzej Duda. W tym roku marsz odbył się pod hasłem Wspólnie brońmy rodziny.

W Marszu dla Życia i Rodziny brał udział m.in. Krzysztof Bosak. „Po raz pierwszy prezydent Andrzej Duda dołączył do Marszu dla Życia i Rodziny i na marginesie uroczystości dożynkowych przeszedł wspólnie z nami ok. 300 metrów (od Pałacu do ul. Królewskiej)” – napisał Bosak o udziale w marszu prezydenta.

W marszu wzieła też udział znana z kontrowersyjnych wypowiedzi małopolska kurator oświaty Barbara Nowak. Trzymała w rękach różaniec i stała obok baneru z napisem „Tylko Maryja zwycięży szatana”. W końcu zabrała głos ze sceny. – Dzisiaj, kiedy wiele agresywnych ideologii rozpanoszyło się w Europie, usiłują atakować także Polskę, musimy bardzo jasno powiedzieć, że tu, w tym miejscu spotykamy się z potrzeby serca, bo my nie chcemy dyskryminacji naszych rodzin – mówiła Nowak.

Paweł Ozdoba prezes Centrum Życia i Rodziny przekonywał, że każdego roku Marsz dla Życia i Rodziny jest okazją do manifestacji prorodzinnych postaw, a także naszego przywiązania do wartości pro life.

– Chcemy pokazać, jak wielką wartość ma rodzina, małżeństwo i prawo do życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Znaleźliśmy się dzisiaj w takiej sytuacji, gdzie rodzina jest rzeczywiście zagrożona – stwierdził. – Ze względu na ostatnie incydenty i ataki na chrześcijańskie wartości, których dopuścili się lewicowi aktywiści, manifestacja ma w tym roku także formę apelu do władz o nowelizację przepisów prawnych i zapobieganie profanacjom i znieważeniom symboli religijnych i narodowych – dodał.

