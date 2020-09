Kto i gdzie zaraża się koronawirusem? „Mówimy o czterech głównych grupach”

– W tej chwili mówimy o czterech głównych grupach zarażonych. Mówimy o osobach w domach pomocy społecznej. Druga grupa to są szkoły. Trzecia to są ogniska szpitalne, dlatego że szpitale wracają do aktywności także w zakresie zabiegów planowych. A czwarta grupa to są zakłady pracy – wyliczał immunolog. Jak wyjaśnił, w wielu przedsiębiorstwach nastąpił powrót do pracy stacjonarnej, duże grupy osób pracują w zamkniętych pomieszczeniach, stąd nowe zakażenia.

– Niezależnie od tego wciąż mamy dopływ nowych pacjentów z wesel, imprez rodzinnych, dyskotek, klubów, to jest niestety kolejne, stałe źródło zakażeń – ocenił dr Grzesiowski.

Koronawirus w Polsce. W weekend ponad tysiąc zakażeń

W sobotę 19 września liczba przypadków koronawirusa w Polsce po raz pierwszy przekroczyła tysiąc. Tego dnia zanotowano 1002 nowe przypadki. W niedzielę było ich 910, a w poniedziałek 748. Łączna liczba zakażonych koronawirusem wzrosła do 79 240, a przypadków śmiertelnych – do 2 293.

Czytaj także:

Ziobro o tzw. ustawie covidowej: Byliśmy gotowi do dyskusji, ale przepis był nieprecyzyjny