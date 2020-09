Koronawirus w Polsce. Minister zdrowia: Liczba dziennych zakażeń będzie rosła

Na konferencji prasowej w Krakowie minister zdrowia Adam Niedzielski odniósł się do wzrostu liczby zachorowań na COVID-19 w ostatnich dniach w Polsce. – Te liczby są duże, one w piątek przekroczyły nawet tysiąc. To jest sytuacja, która nie jest dla nas zaskoczeniem, to są konsekwencje powrotu do pewnego normalnego trybu funkcjonowania w różnych wymiarach – wyjaśnił.

Minister, jako przyczyny wzrostu liczby zakażeń wymienił m.in. powrót dzieci do szkół oraz rezygnowanie z modelu telepracy. – To wszystko powoduje, że ta liczba interakcji społecznych rośnie, a wraz z nią rośnie prawdopodobieństwo zakażenia, więc ta liczba dziennych zakażeń będzie w najbliższym czasie rosła. Myślę, że nie należy się spodziewać, że to, co wydarzyło się przez ostatnie dni jest przejściowe, przyzwyczajmy się do tych poziomów zachorowań – dodał Niedzielski.

Koronawirus w Polsce. W sobotę padł rekord liczby

Ministerstwo Zdrowia w sobotę 19 września poinformowało o 1002 nowych, potwierdzonych badaniami laboratoryjnymi przypadkach COVID-19. To dotychczas rekord, jeśli chodzi o dobowy przyrost liczby potwierdzonych zakażeń koronawirusem w Polsce.

