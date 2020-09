Wielkopolskie. Pasażer pociągu zakażony koronawirusem. Jest apel do innych podróżujących

U pasażera podróżującego pociągiem relacji Poznań-Toruń potwierdzono zakażenie koronawirusem – poinformował w poniedziałek sanepid z Gniezna (woj. wielkopolskie). W komunikacie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie poinformowano, że osoba zarażona podróżowała pociągiem POLREGIO relacji Poznań – Toruń, który wyjechał ze stolicy Wielkopolski w czwartek o godz. 13.48. Zakażenie SARS-CoV-2 potwierdzono u podróżnego w sobotę.

„Osoba zakażona nie posiadała miejscówki i nie potrafi wskazać, gdzie zajmowała miejsce" – podano. Sanepid zwrócił się do podróżujących pociągiem, aby w przypadku wystąpienia do niedzieli niepokojących objawów zgłosili się do swoich lekarzy POZ. „Powyższe nie dotyczy wsiadających do pociągu w Mogilnie” – dodano.

Od początku pandemii w Wielkopolsce odnotowano 6842 zakażenia koronawirusem, z czego 1034 to przypadki aktywne. 254 osoby zmarły, a 5554 wyzdrowiały.(PAP)

Autor: Szymon Kiepel