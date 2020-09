Uwaga! TVN: 30 lat wychowywali cudze dziecko. W końcu odnaleźli biologicznego syna

Cztery lata temu państwo Zielińscy dowiedzieli się o tragicznej śmierci swojego syna Macieja, którego zwęglone zwłoki znaleziono w spalonym pustostanie. By potwierdzić tożsamość ofiary, od Zielińskich pobrano materiał genetyczny. Wynik dla rodziny okazał się szokujący. 30-letni Maciej nie był ich biologicznym dzieckiem.

Pani Elżbieta nie miała wątpliwości, że do zamiany dzieci doszło tuż po porodzie w radomskim szpitalu. Gdy chciała odnaleźć biologiczne dziecko, władze szpitala odmówiły jej pomocy, twierdząc, że stara dokumentacja medyczna została zniszczona.

Małżonkowie opowiedzieli publicznie o tym, co ich spotkało, wierząc, że to pomoże im odnaleźć biologiczne dziecko. – Nie chce rujnować życia, ale chce wiedzieć, zobaczyć, chce poznać dziecko. Jaką byłabym matką, gdybym nie szukała dziecka? – tłumaczyła Elżbieta Zielińska.

Lata oczekiwań. Pomógł Facebook

Mijały kolejne lata, Zielińscy zaczynali wątpić w to, że odnajdą dziecko. Kilka miesięcy temu, za namową przyjaciół, pani Elżbieta podjęła kolejną próbę: swoją historię opisała na fecebookowej grupie pomagającej odnaleźć zaginionych. – Administratorka tej strony odezwała się do mnie, że jest ktoś, kto ma dla mnie informacje, ale chce rozmawiać tylko ze mną. Skontaktowałyśmy się. To była pani Sylwia – opowiada Zielińska.

– Na co dzień zajmuję się osobami adoptowanymi. Są rodzeństwa, które poprzez adopcje zostały rozdzielone. Post pani Eli przeczytałam kilkukrotnie, zaczęłam szukać i grzebać w internecie – opowiada Sylwia Koralewska.

Pani Sylwia ustaliła, że w tym dniu w radomskim szpitalu urodziło się trzech chłopców. Wiadomo było, że po śmierci Macieja, zostaje do odnalezienia dwóch mężczyzn.