Zdrojewski o sytuacji wewnętrznej w PO. „Przeciwnik jest gdzie indziej”

Od wielu tygodni toczy się dyskusja na temat wyobrów nowego szefa klubu PO. Być może nowy przewodniczący zostanie wybrany w piątek podczas spotkania klubu Koalicji Obywatelskiej. Dotąd zbierano podpisy pod sześcioma kandydatami na nowego szefa. To Cezary Tomczyk, Sławomir Neumann, Arkadiusz Myrcha, Urszula Augustyn, Rafał Grupiński oraz Małgorzata Kidawa-Błońska. Z nieoficjalnych informacji wynika, że sukces żadnego z polityków nie jest jeszcze przesądzony. Z kolei w sobotę 26 września zwołana zostanie Rada Krajowa PO, która podejmie uchwały, związane z aktualną sytuacją polityczną w kraju.

Po tym jak Borys Budka poinformował o złożeniu wniosku o odwołanie Zbigniewa Ziobro, na partię opozycyjną wylała się fala krytycznych komentarzy. – Nie wiem, dlaczego politycy PO nie wiedzą, że ich wniosek służy dziś konsolidacji PiS? To infantylne reagowanie na kryzys polityczny. Atak na ministra, który ma kłopoty, jest atakiem po to, żeby ten minister w swoim obozie miał łatwiej a nie trudniej. Błędy PO w tej sprawie są oczywiste – powiedział na antenie Radia Zet Michał Kamiński. Co ciekawe, pomysł ten wzbudził wątpliwości również w szeregach partii – przeciwko takiemu rozwiązaniu opowiedział się marszałek Senatu Tomasz Grodzki.

Uwagę na problemy w partii zwrócił także Bogdan Zdrojewski. Zdaniem polityka sytuację w partii mogą uratować „zmiany od góry do dołu i od dołu do góry”. „Przeciwnik jest gdzie indziej, wyzwania również. Pora także na zamknięcie tematu szefa klubu” – stwierdził senator.

