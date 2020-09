Kaczyński wejdzie do rządu? „Byłby świetną osobą, żeby pokierować tym obszarem”

W rozmowie z Polskim Radiem Michał Dworczyk podkreślił, że koalicjanci Zjednoczonej Prawicy są na ostatniej prostej negocjacji. – Wydaje się, że porozumienie jest już bardzo blisko. Co do jego ostatecznego kształtu decyzję podejmie ścisłe kierownictwo partii – podkreślił.

Szef kancelarii premiera odniósł się również do medialnych doniesień, z których wynika, że Jarosław Kaczyński miałby wejść do rządu. Z ustaleń portalu Onet.pl wynikało, że ten sposób prezes PiS chciałby położyć kres sporom między Mateuszem Morawieckim a Zbigniewem Ziobrą. Takie rozwiązanie pozwoliłoby mu pojawiać się na posiedzeniach Rady Ministrów. – Słuchałby na żywo dyskusji członków gabinetu, miałby wiedzę z pierwszej ręki. Teraz jest tak, że nieraz decyzje zapadają dlatego, że ktoś był pierwszy przy uchu prezesa na Nowogrodzkiej. To by się zmieniło – powiedział nieoficjalnie dziennikarzom jeden z polityków PiS.

Zdaniem Michała Dworczyka obecność prezesa PiS w rządzie miałaby charakter stabilizujący i dzięki niej możnaby liczyć na większą refleksję ze strony koalicjantów PiS. Minister w KPRM dodał, że potrzebne jest stworzenie nadzoru w sferze bezpieczeństwa, na co wskazywały wszelkiego rodzaju ćwiczenia NATO. – Jarosław Kaczyński, jako najbardziej doświadczony polityk, byłby świetną osobą, żeby pokierować tym obszarem – podkreślił. Ponadto, w opinii Dworczyka współpraca Kaczyńskiego i Morawieckiego wytworzyłaby dobrą synergię. – Jest to dwóch wybitnych polityków, a tak po ludzku po prostu się lubią. Uważam, że to byłoby dobre rozwiązanie z punktu widzenia rządu, większości parlamentarnej i Polski – komentował.