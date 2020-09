Tak źle jeszcze nie było! Ponad 1100 przypadków koronawirusa w Polsce

Mamy 1136 nowych przypadków koronawirusa w Polsce – podało w czwartek 24 września Ministerstwo Zdrowia. To najwyższy dotąd dobowy przyrost zakażeń zanotowany w Polsce. Zmarło kolejnych 25 osób. Łączna liczba zakażonych koronawirusem w Polsce wzrosła do 82 809, a przypadków śmiertelnych – do 2 369.

Nowe przypadki zakażeń dotyczą osób z województw: małopolskiego (183),

mazowieckiego (149),

pomorskiego (143),

śląskiego (110),

łódzkiego (84),

wielkopolskiego (84),

podkarpackiego (62),

dolnośląskiego (58),

lubelskiego (58),

kujawsko-pomorskiego (41),

podlaskiego (38),

świętokrzyskiego (36),

zachodniopomorskiego (28),

warmińsko-mazurskiego (23),

lubuskiego (20),

opolskiego (19). Koronawirus w Polsce. Zmarło kolejnych 25 osób Resort zdrowia poinformował tez o śmierci kolejnych 25 osób. Są to: 72-letni mężczyzna z Kędzierzyna-Koźla, 72-letni mężczyzna z Lublina, 89-letnia kobieta z Warszawy, 68-letni mężczyzna, 92-letni mężczyzna z Bydgoszczy, 74-letni mężczyzna z Bełchatowa, 64-letni mężczyzna, 91-letnia kobieta ze Zgierza, 80-letni mężczyzna z Krakowa, 89-letni mężczyzna z Mielca, 75-letnia kobieta z Przemyśla, 83-letnia kobieta z Sanoka, 76-letni mężczyzna z Dębicy, 65-letni mężczyzna z Łańcuta, 71-letni mężczyzna z Augustowa, 43-letni mężczyzna z Poznania (mieszkaniec woj. lubuskiego), 92-letnia kobieta, 80-letnia kobieta, 81-letnia kobieta, 69-letni mężczyzna z Poznania, 87-letnia kobieta z Wejherowa, 50-letnia kobieta z Częstochowy, 72-letnia kobieta, 75-letni mężczyzna z Tych, 85-letni mężczyzna z Raciborza. Wszystkie osoby miały choroby współistniejące. Koronawirus. Dzienny raport z czwartku 24 września Z dziennego raportu o koronawirusie, który Ministerstwo Zdrowia opublikowało w czwartek 24 września wynika, że obecnie zajęte są 1 964 łóżka dla pacjentów z COVID-19 i 91 respiratorów. Kwarantanną objętych zostało 125 220 osób, a nadzorem epidemiologicznym – 11 089. Od początku epidemii w Polsce wyzdrowiało 66 158 osób.