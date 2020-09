Rekord zakażeń koronawirusem w Polsce. Granica tysiąca przypadków ponownie przekroczona

W czwartkowym raporcie resort zdrowia poinformował o 1 136 nowych przypadkach koronawirusa w Polsce i śmierci kolejnych 25 osób zakażonych COVID-19. Dotychczas tylko raz dobowa liczba wykrytych przypadków przekroczyła tysiąc. Było to przed kilkoma dniami - w sobotę 19 września zanotowano 1002 zakażenia. W środę potwierdzono 974 zachorowania na COVID-19.

Koronawirus. Raport z 24 września

Nowe przypadki zakażeń potwierdzone 24 września dotyczą osób z województw:

małopolskiego (183),

mazowieckiego (149),

pomorskiego (143),

śląskiego (110),

łódzkiego (84),

wielkopolskiego (84),

podkarpackiego (62),

dolnośląskiego (58),

lubelskiego (58),

kujawsko-pomorskiego (41),

podlaskiego (38),

świętokrzyskiego (36),

zachodniopomorskiego (28),

warmińsko-mazurskiego (23),

lubuskiego (20),

opolskiego (19).

Koronawirus w Polsce. Ponad 16 tys. aktywnych przypadków

Łączna liczba zakażonych koronawirusem w Polsce wzrosła do 82 809, a przypadków śmiertelnych – do 2 369. Od początku epidemii w Polsce wyzdrowiało 66 158 osób, co oznacza, że obecnie aktywne są 16 651 przypadki SARS-CoV-2. Obecnie zajęte są 1 964 łóżka dla pacjentów z COVID-19 i 91 respiratorów. Kwarantanną objętych zostało 125 220 osób, a nadzorem epidemiologicznym – 11 089.

Czytaj także:

FAQ: Jak odróżnić grypę od COVID-19?