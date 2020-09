Wypadek Anny Marii Anders na Monte Cassino. Ambasador trafiła do szpitala

W czwartek na polskim cmentarzu wojennym na Monte Cassino odbyły się uroczystości z udziałem pary prezydenckiej. Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda upamiętnili polskich żołnierzy poległych w bitwie o Monte Cassino w maju 1944 r. Złożyli kwiaty na Polskim Cmentarzu Wojennym, odwiedzili także Muzeum Pamięci 2. Korpusu Polskiego oraz spotkali się z władzami miasta Cassino. Para prezydencka uczestniczyła także w uroczystości odsłonięcia popiersia generała Władysława Andersa w Ambasadzie RP, gdzie towarzyszyła im Anna Maria Anders.

Jak donosi portal frosinonetoday.it, w trakcie uroczystości Anna Maria Anders najprawdopodobniej przewróciła się. Upadek okazał się na tyle niefortunny, że konieczne okazało się przewiezienie ambasador Polski we Włoszech do szpitala. Wcześniej przez kilka chwil brała jeszcze udział w uroczystościach, jednak ból okazał się zbyt silny. Anna Maria Anders została przewieziona do szpitala Santa Scolastica w Cassino. Z informacji frosinonetoday.it wynika, że córka generała Andersa złamała kość udową. W piątek 25 września miała przejść operację.

