Dworczyk: Sytuacja związania z pandemią jest w Polsce pod kontrolą. Nie należy straszyć Polaków

Według sobotniej statystyki resortu zdrowia, badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u kolejnych 1584 osób. Z powodu COVID-19 zmarły kolejne 32 osoby, to najwięcej od 18 czerwca, gdy odnotowano 30 zgonów. Od początku epidemii odnotowano 85,9 tys. zakażonych; zmarły 2424 osoby.

Dworczyk odnosząc się do ostatnich rekordowych liczb nowych zakażonych COVID-19 stwierdził, że Polska była przygotowana do epidemii i szybkie działania uchroniły Polskę przed sytuacją, jaka miała miejsce we Włoszech. – Dzięki zdecydowanym działaniom rządu, ministra zdrowia, nie doszło do podobnych zdarzeń – mówił szef KPRM. – Mierzymy się teraz z kolejną falą pandemii i na tle innych krajów Polska nie ma się czego wstydzić – ocenił. Jak zapewniał, „w tej chwili sytuacja jest absolutnie pod kontrolą” .

Dodał jednocześnie, że nasilenie nowych przypadków powinno skłaniać do przestrzegania obowiązujących regulacji. Jego zdaniem jest to „konieczność” .

Czarzasty krytykuje, Dworczyk odpowiada

Dworczyka pytano także o słowa lidera SLD Włodzimierza Czarzastego, który zarzucił w sobotę liderom PiS i rządowi, że zaniedbali w ostatnim miesiącu sprawy służby zdrowia, edukacji, nie zajmują się sytuacją finansową samorządów oraz nie prowadzą aktywnej polityki zagranicznej dotyczącej sytuacji na Białorusi. – Pięciu panów: Duda, Morawiecki, Kaczyński, Ziobro i Gowin od miesiąca zajmują się sobą, kłócą się, który z nich jest ważny, a który ważniejszy. Jako Lewica patrzymy na to z zażenowaniem – powiedział na konferencji prasowej w Olsztynie Czarzasty.

Jak podkreślił, w czasie sporów i rozmów o wewnętrznej sytuacji na prawicy rząd zaniedbał szereg prawdziwych problemów ludzi, z których jako najważniejszy wymienił znaczne pogorszenie sytuacji epidemicznej. – Od kilku dni notowane są takie wzrosty zachorowań, jakich jeszcze nie było, ludzie tracą bliskich, a oni się kłócą, który z nich jest ważniejszy – oświadczył Czarzasty.

Dworczyk odnosząc się do tych słów, powiedział, że krytykowanie działań rządu jest „wilczym prawem opozycji” , ale – jak zaznaczył – warto, by ta krytyka odnosiła się do faktów. Według niego są one takie, że Polska dobrze sobie poradziła w sytuacji pandemii dzięki decyzjom rządzących. Przekonywał, że „nie należy straszyć Polaków, jak chcą to robić niektórzy politycy opozycji” .

autorka: Wiktoria Nicałek