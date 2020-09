Politycy Solidarnej Polski nie byli zapraszani do TVP Info. Umowa koalicyjna to zmieni?

Już pod koniec sierpnia Onet zauważył, że politycy Solidarnej Polski rzadko pojawiają się na antenie TVP Info. Mariusz Kałużny wprawdzie wystąpił w „Minęła 20” 19 lipca, a Zbigniew Ziobro 3 lipca w „Gościu Wiadomości”, ale to i tak epizodyczne występy w porównaniu do przedstawicieli innych ugrupowań. Do studio stacji o wiele częściej zapraszani byli nie tylko politycy PiS czy Porozumienia, ale również Koalicji Obywatelskiej, PSL, Lewicy i Konfederacji.

Z doniesień przekazanych miesiąc temu przez Onet wynikało, że nieobecność Ziobrystów w TVP Info to efekt polecenia Jarosława Kaczyńskiego, któremu miały nie spodobać się ataki polityków z otoczenia ministra sprawiedliwości na Mateusza Morawieckiego. Nastawienie prezesa PiS najwyraźniej zmieniło się po podpisaniu umowy koalicyjnej, do którego doszło w sobotę 26 września. Dwa dni później Zbigniew Ziobro pojawił się w poniedziałkowym „Gościu Wiadomości”

Zapowiedź współpracy

Szef resortu sprawiedliwości zabrał głos m.in. w kwestiach światopoglądowych. – Nasza historia pokazuje, że zawsze wtedy, kiedy była Polska silna wewnętrznie, słuchała też tych, którzy chcą nam doradzać, ale podejmowała takie decyzje, jakie były dobre dla Polski – mówił polityk. Ziobro przekonywał również, że polski rząd jest silny i będzie uwzględniał głos wyborców. – Oczywiście jesteśmy otwarci na dialog, na rozmowę i chętnie pokażemy, że Polska jest wyspą wolności w Europie, że Polska jest krajem, który gwarantuje wszystkim, również osobom homoseksualnym pełnię praw. Natomiast nie zgadzamy się na to, aby narzucano nam, wbrew woli nas, Polaków pewne ideologie, rozwiązania prawne, które uprzywilejowują mniejszości seksualne kosztem pozostałej części społeczeństwa, kosztem rodziny – dodawał.