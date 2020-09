Będą zmiany w dowodach osobistych. MSWiA podało szczegóły

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt nowelizacji ustawy wprowadzającej zmiany w dowodach osobistych. Zmiany w ustawie o dowodach osobistych są przygotowywane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, przy współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji. Przyczyną zmian jest konieczność dostosowania przepisów ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1157 z 20 czerwca 2019 r.

Zmiany w dowodach - jakie?

Do najważniejszych zmian, jakie muszą dokonać państwa członkowskie UE, należy przede wszystkim wprowadzenie do dowodów osobistych drugiej cechy biometrycznej, tj. odcisków palców. Konieczne stanie się więc odwzorowanie odcisków palców w urzędzie. Przepisy unijne zobowiązują również Polskę do uzupełnienia warstwy graficznej dowodu osobistego o podpis posiadacza, a także do wprowadzenia dowodu osobistego z 12-miesięcznym lub krótszym terminem ważności dla osób, od których czasowo nie można pobrać odcisków palców (nie będzie to dotyczyło dzieci poniżej 12 roku życia, od których odciski palców nie będą pobierane).

Niektóre z dotychczasowych regulacji się nie zmienią – dowody osobiste nadal będą wydawane na 5 i 10 lat. Dla osób, które nie będą mogły udać się do urzędu gminy, aby oddać odciski palców, nowe regulacje przewidują możliwość skorzystania z mobilnej stacji obsługiwanej przez urzędników.

W Ocenie Skutków Regulacji (OSR) podkreślono, że „rozporządzenie ma ograniczyć ryzyko fałszowania dokumentów oraz przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów, poprzez usunięcie znaczących różnic w poziomie zabezpieczeń dokumentów wydawanych w poszczególnych krajach członkowskich”.

Zmiany w dowodach - od kiedy?

Według projektu nowelizacji nowe dowody w Polsce będą wydawane od 2 sierpnia 2021 roku. MSWiA podkreśla, że dokumenty będą wymieniane na nowe sukcesywnie, z datą upływu terminu ważności dotychczasowych.