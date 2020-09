RMF FM poznało szczegóły rekonstrukcji. Będą nowe resorty i nowe twarze w rządzie

Na chwilę obecną nie wiadomo, kiedy Mateusz Morawiecki przedstawi skład i nową strukturę swojego rządu. – Mam nadzieję, że może w tym tygodniu uda się poznać personalia, jeśli chodzi o skład Rady Ministrów. Zdaję sobie sprawę, że pan prezydent może mieć zajęty kalendarz, również szczyt europejski w Brukseli angażuje pana premiera Morawieckiego, dlatego nie obiecam, nie dam sobie ręki uciąć, że powołania nastąpią w tym tygodniu. Zobaczymy, co to będzie realne, czy będzie to możliwe dopiero w przyszłym tygodniu – powiedział w Polskim Radio Radosław Fogiel. Jak podaje RMF FM, skład nowego gabinetu możemy poznać już środę 29 września, jednak nominację miałyby zostać wręczone dopiero w poniedziałek 5 października. Powód? Andrzejowi Dudzie miało się nie spodobać, że szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk ujawnił, że zmiany planowane są na środę.

Straty Solidarnej Polski i Porozumienia

Według informacji RMF FM, Solidarna Polska i Porozumienie - po rekonstrukcji - będą musiały oddać po jednym ministerstwie. W nowym rozdaniu przedstawiciele tych partii mają zostać ministrami bez teki, którzy trafią do Kancelarii Premiera. Zbigniew Ziobro miał oddelegować dotychczasowego ministra środowiska Michała Wosia, który ma się zająć prawami obywatelskimi i tożsamością europejską. Jarosław Gowin jeszcze nie podjął w tej sprawie decyzji. Jego przedstawiciel miałby się zająć kontaktem z samorządami.

Dwóch nowych ministrów

Z ustaleń rozgłośni wynika, że nowy rząd zostanie mocno odchudzony - zamiast 22 ministerstw będzie 14. W gabinecie Mateusza Morawieckiego ma się pojawić dwóch nowych polityków. Dotychczasowy wiceminister funduszy regionalnych Grzegorz Puda ma stanąć na czele resortu rolnictwa, a poseł Przemysław Czarnek ma pokierować połączonymi resortami edukacji i nauki, czyli szkolnictwa wyższego. Ponadto, aż 4 polityków obejmie stanowisko wicepremierów. Do Piotra Glińskiego i Jacka Sasina mają dołączyć Jarosław Kaczyński oraz Jarosław Gowin. Lider Porozumienia ma objąć Ministerstwo Rozwoju, do którego zostanie dołączony resort pracy. Tym samym Marlena Maląg będzie jedynie ministrem do spraw rodziny i spraw społecznych.

Połączonymi ministerstwami środowiska i klimatu ma kierować Michał Kurtyka. Według RMF FM kompetencje ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej po odejściu z rządu Marka Gróbarczyka mają zostać rozdzielone między resorty: rolnictwa, środowiska i infrastruktury. Na stanowisku ma pozostać Andrzej Adamczyk, który dalej ma kierować Ministerstwem Infrastruktury. Zniknąć po rekonstrukcji ma również Ministerstwo Cyfryzacji. Jak podaje RMF FM, nie jest wykluczone, że dotychczasowy minister Marek Zagórski będzie odpowiedzialny za tę działkę w KPRM.

Ministerstwem Zdrowia nadal ma kierować Adam Niedzielski, a resortem spraw zagranicznych Zbigniew Rau. W rządzie mają pozostać także Mariusz Kamiński, Zbigniew Ziobro, Mariusz Błaszczak oraz Jacek Sasin.