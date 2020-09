Róża Thun ma problemy zdrowotne. Europosłanka mogła stracić wzrok

W maju Róża Thun przyznała w rozmowie z „Faktem”, że miała spore problemy ze zdrowiem. – Zaczęło się od błysków w oku, które zbagatelizowałam, później miałam wrażenie, jakbym spoglądała przez zasłonę – relacjonowała. Jak się okazało, europosłance Koalicji Obywatelskiej odkleiła się siatkówka. – Napisałam do znajomej lekarki SMS-a, że coś dziwnego mi się dzieje z okiem, kazała mi natychmiast jechać do szpitala. O 23 pomaszerowałam więc do najbliższego SOR-u – opowiadała. Polityk podkreśliła, że miała sporo szczęścia. – Młody okulista powiedział: trzeba operować, bo zaraz straci pani wzrok! Szybko zebrali zespół i operowali mnie pod narkozą, bardzo się postarali – wyjaśniła. Od tego czasu przeszła już trzy zabiegi witrektomii, która polega na podawaniu silikonowego oleju do wnętrza gałki ocznej. Wciąż jednak nie widać znacznej poprawy.

„Obserwujcie symptomy, róbcie badania profilaktyczne”

Europarlamentarzystka zaapelowała do Polaków, aby się badali i nie lekceważyli objawów chorób. – Gdybym zauważyła niepokojące sygnały wcześniej, być może byłabym już zdrowa. Dlatego chcę zaapelować do wszystkich: obserwujcie symptomy, róbcie badania profilaktyczne pod kątem siatkówki. O takie badanie trzeba poprosić podczas wizyty. Lekarze nie wykonują ich rutynowo u wszystkich pacjentów, a jedynie u tych, którzy są w grupie ryzyka, tzn. u osób m.in. z wysokim ciśnieniem tętniczym i mocną krótkowzrocznością. Ja w tej grupie nie byłam, a mimo to zachorowałam – powiedziała dodając, że ma nadzieję, iż jej historia przekona innych, aby udali się na profilaktyczne badania. – Prawdopodobnie już wcześniej pojawiały się objawy świadczące o tym, że z moją siatkówką dzieje się coś niedobrego. Lekarz mówił, że poza charakterystycznymi błyskami w oku, jednym z takich symptomów mogą być czarne kropki, które widzimy, spoglądając jednym okiem na np. białą ścianę – zaznaczyła.

Czym jest odklejenie siatkówki?

Odwarstwienie siatkówki to schorzenie oka, które polega na oddzieleniu warstwy siatkówki od tęczówki. Choroba często przebiega bezobjawowo, a w konsekwencji może powodować zaburzenia lub utratę wzroku.