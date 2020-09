Szymon Hołownia zakłada partię polityczną. Wiadomo, kto stanie na jej czele

– Ludzie pokładają w ruchu Polska 2050 zaufanie i zyskuje on miejsce w polskiej polityce. Ja poszedłem do polityki, by ją zmienić – nie na jedną kadencję. Potrzebujemy tej zmiany, bo widzimy jak rządzący zajmują się swoimi sprawami, a opozycja swoimi problemami. Polacy potrzebują polityki, która będzie mądra. Która będzie korzystała z wiedzy ekspertów. Nasz ruch ma trzy elementy: głowę, czyli ekspertów z różnych dziedzin życia, którzy pracują nad programami sektorowymi, serce – stowarzyszenie Polska 2050, które grupuje obywateli oraz ręce – politycy – mówił podczas konferencji prasowej Szymon Hołownia dodając, że przystępuje do rejestracji partii politycznej. Jednocześnie formacja ma być osobnym tworem niż stowarzyszenie Polska 2050 i instytut Strategia 2050.

– Znamy polskie realia, wiemy, że proces rejestracji może potrwać kilka miesięcy. Wiele osób nas zachęcało do tego, że sytuacja polityczna w Polsce jest na tyle niestabilna, żeby założyć partię – komentował publicysta. Były kandydat w wyborach prezydenckich zaznaczył, że rozpoczyna zbiórkę 100 tys. podpisów poparcia, które są wymagane do rejestracji partii politycznej.

– Nie było jeszcze w Polsce takiego bytu politycznego, gdzie jest partnerstwo obywateli, ekspertów i polityków. My naprawdę robimy nową jakość. To jest pierwszy etap wylewania fundamentów pod zmiany w Polsce – zapewnił Szymon Hołownia. Nazwa nowego ugrupowania nie została na razie ujawniona. Wiadomo jedynie, że na jego czele stanie Michał Kobosko. Co ciekawe, sam Hołownia nie zamierza być członkiem tej partii.

Michał Kobosko – kim jest?

Michał Kobosko jest dziennikarzem. Swoją karierę zaczynał w „Gazecie Wyborczej”. Przez wiele lat był związany z „Pulsem Biznesu” oraz dwutygodnikiem „BusinessWeek”. W latach 2005–2006 był zastępcą redaktora naczelnego miesięcznika „Forbes”. Kierował także tygodnikiem „Newsweek Polska”. W czerwcu 2009 został redaktorem naczelnym gazety „Dziennik Polska-Europa-Świat”. Od 2009 roku pełnił obowiązki redaktora naczelnego „Dziennika Gazety Prawnej”. Od 7 lutego 2012 do 22 stycznia 2013 był redaktorem naczelnym tygodnika „Wprost”. W 2013 roku ogłosił, że żegna się ze światem mediów i został najpierw dyrektorem zarządzającym Prime Speakers, a następnie szefem think-tanku Atlantic Council, z którego odszedł, aby wspomóc Szymona Hołownię w kampanii prezydenckiej.