Sikorski chwali się, że nie płaci abonamentu RTV. „Nie pozwala mi klauzula sumienia”

„Uprzejmie informuję, że nie posiadam odbiornika telewizji naziemnej ani satelitarnej, co łatwo stwierdzić jako, że na naszym położonym na odludziu domu nie ma anten, które umożliwiałyby używanie tego typu urządzeń. Jeśli nie jest to odnotowane w państwa dokumentacji, to niniejszym proszę o wyrejestrowanie starych odbiorników, których mogli używać przed laty moi rodzice, kiedy jeszcze tu mieszkali” – napisał Radosław Sikorski w piśmie skierowanym do bydgoskiego oddziału Poczty Polskiej. Wcześniej europoseł PO poinformował, że nie płaci abonamentu RTV.

Europoseł zadeklarował, że „nie będzie płacił za korzystanie z mediów, których nie słucha ani nie ogląda, ponieważ nie pozwala mu na to klauzula sumienia”. „Wedle wszelkich relacji w alternatywnych mediach, dawne media publiczne zostały zawłaszczone przez klakierów jednej partii politycznej i służą utrzymaniu tej partii przy władzy a nie misji, do której zostały powołane. Polskie Radio i Telewizja są dziś rozsiewnikami radykalizmu, antysemityzmu, ataków personalnych na opozycję, teorii spiskowych oraz zwykłych bredni” – ocenił były szef MSZ.

Radosław Sikorski zwrócił uwagę na fakt, iż „jego opinia jest zbieżna z raportem OBWE w kontekście skrajnej stronniczości tych mediów podczas niedawnej kampanii prezydenckiej”. „Jest też przedmiotem debat w Parlamencie Europejskim, także z moim udziałem. Jako podatnik i tak przymusowo finansuję TVPiS poprzez dotację budżetową, która została przeznaczona na tubę propagandową rządu zamiast na służbę zdrowia u progu pandemii” – stwierdził.