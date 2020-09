Koronawirus w Polsce. Minister o nowych obostrzeniach, dotyczą m.in. wesel

Podczas konferencji prasowej zorganizowanej we wtorek Adam Niedzielski mówił o zwiększeniu bazy łóżkowej w związku z epidemią koronawirusa, a także o schemacie prowadzenia pacjenta. Minister zdrowia podkreślał, że modyfikujemy wspomniany schemat, ponieważ w Polsce odnotowuje się wysoki wskaźnik zachorowań.

Koronawirus w Polsce. Nowe obostrzenia

Trzecim elementem konferencji prasowej było przedstawienie nowych obostrzeń wprowadzonych w odpowiedzi na pandemię koronawirusa. – Tutaj oczywiście podstawą sformułowania nowych obostrzeń jest sytuacja pandemiczna, z którą mamy do czynienia (...). Chcę podkreślić, że nadal zachowujemy logikę interwencji dobranej do skali zjawiska, interwencji punktowej a nie krajowej – powiedział i dodał, że będziemy reagować „w strefach”.

Koronawirus w Polsce. Jakie limity obowiązują na weselach?

– Propozycja nowych narzędzi, które zastosujemy jest następująca: ograniczenie zgromadzeń i wesel w strefie zielonej – zredukujemy limit do 100 osób – powiedział Adam Niedzielski. W sferze żółtej do 75 osób, a w czerwonej do 50 osób. Propozycje nowych obostrzeń wejdą w życie poprzez rozporządzenie, które zostanie opublikowane w tym tygodniu.

Koronawirus w Polsce. Ograniczenie działania punktów gastronomicznych

– Wprowadzimy ograniczenie działania punktów gastronomicznych, barów, restauracji. W strefie czerwonej będą mogły być otwarte do godz. 22:00 – poinformowali przedstawiciele resortu zdrowia.

Koronawirus w Polsce. Obowiązek zasłaniania nosa i ust - gdzie obowiązuje?

Minister zapowiedział także obowiązek zasłaniania nosa i ust na wolnym powietrzu nie tylko – jak dotychczas – w strefie czerwonej, ale również w strefie żółtej. – Maseczka jest realnym narzędziem obrony przed koronawirusem właśnie w skali ogólnospołecznej – powiedział Adam Niedzielski.