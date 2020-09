Obowiązek zasłaniania nosa i ust na wolnym powietrzu nie tylko w strefach czerwonych. Są zmiany

Minister Adam Niedzielski na konferencji prasowej zapowiedział obowiązek zasłaniania nosa i ust na wolnym powietrzu nie tylko – jak dotychczas – w strefie czerwonej, ale również w strefie żółtej. – Maseczka jest realnym narzędziem obrony przed koronawirusem właśnie w skali ogólnospołecznej – powiedział Adam Niedzielski.

Koronawirus w Polsce. Nowe obostrzenia

Na konferencji prasowej minister zdrowia zapowiedział także inne zmiany. Zdecydowano się na ograniczenie działania punktów gastronomicznych, barów, restauracji w strefie czerwonej. Lokale będą mogły być otwarte do godz. 22:00.

Zmiany dotyczą także limitów osób bawiących się na weselach. – Propozycja nowych narzędzi, które zastosujemy jest następująca: ograniczenie zgromadzeń i wesel w strefie zielonej – zredukujemy limit do 100 osób – powiedział Adam Niedzielski. W sferze żółtej do 75 osób, a w czerwonej do 50 osób. Propozycje nowych obostrzeń wejdą w życie poprzez rozporządzenie, które zostanie opublikowane w tym tygodniu.

Koronawirus w Polsce – najnowszy bilans

1326 nowych przypadków zakażenia koronawirusem i 36 kolejnych zgonów – to najnowsze dane przekazane we wtorek 29 września przez Ministerstwo Zdrowia. W sumie liczba osób, które zostały zakażone koronawirusem w Polsce wynosi 89 962. Wyzdrowiało 68 955 osób (+535 w ciągu ostatniej doby). W ciągu ostatniej doby wykonano ponad 23,1 tys. testów na koronawirusa.