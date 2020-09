Koronawirus w Polsce. W restauracjach, pubach i barach zajdą zmiany

Obostrzenie dotyczące lokali gastronomicznych dotyczy tylko strefy czerwonej. – To jest nowy typ obostrzenia, którego nie było jeszcze w naszych regulacjach. Korzystamy z analizy tego, jakie obostrzenia są stosowane w innych krajach. Chcemy wprowadzić rozwiązanie dotyczące ograniczenia działalności punktów gastronomicznych, restauracji, barów i pubów. Ich działalność zostanie ograniczona – podkreślam – tylko i wyłącznie w czerwonej strefie – do godziny 22:00 – przekazał minister zdrowia.

Adam Niedzielski wyjaśnił, że zmiany wynikają z tego, że kończy się sezon letni i restauracyjne ogródki powoli są likwidowane. – Ogródki zapewniały większy poziom bezpieczeństwa i mniejsze ryzyko tym samym transmisji koronawirusa. Ponieważ te imprezy będą się przenosiły do lokali, chcemy żeby to odbywało się w ograniczonym czasie do godziny 22:00 – wyjaśnił.

Strefa czerwone – jakie obostrzenia obowiązują?

W strefie czerwonej obowiązuje m.in. zakaz organizowania kongresów i targów i działania sanatoriów, wesołych miasteczek i parków rozrywki. W siłowniach określono limit osób – jedna na 10 m kw. W kinach może być 25 proc. publiczności. W kościołach lub w innych obiektach kultu dopuszczalne jest 50 proc. obłożenia budynku, na zewnątrz limit wyniesie 150 osób. Liczba osób biorących udział uroczystościach rodzinnych i w weselach została ograniczona do 50, z wyłączeniem obsługi. Wszędzie w przestrzeni publicznej konieczne będzie zakrywania nosa i ust.