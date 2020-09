Dodatkowe obostrzenia przy organizacji wesel. MZ podało szczegóły

W trakcie konferencji prasowej minister zdrowia przekazał informację o nowych obostrzeniach dotyczących organizacji wesel oraz innych zgromadzeń i przyjęć rodzinno-towarzyskich. Zgodnie z propozycją Adama Niedzielskiego w strefie zielonej w tego typu imprezach będzie mogło brać udział nie więcej niż 100 osób (do tej pory mogło być to 150 osób). W strefie żółtej na przyjęciach będzie mogło być nie więcej niż 75 osób (do tej pory limit wynosił 100). Największe obostrzenia będą dotyczyć strefy czerwonej, w której w weselach w weselach i innych imprezach towarzyskich nie będzie mogło brać udziału więcej niż 50 osób.

Obowiązek zasłaniania nosa i ust

Minister zdrowia wprowadził także inne obostrzenia. Adam Niedzielski zapowiedział obowiązek zasłaniania nosa i ust na wolnym powietrzu nie tylko – jak dotychczas – w strefie czerwonej, ale również w strefie żółtej. – Maseczka jest realnym narzędziem obrony przed koronawirusem właśnie w skali ogólnospołecznej – powiedział.

Zmiany w restauracjach

Resort zdrowia wprowadzi również zmiany w działaniu punktów gastronomicznych. – Wprowadzimy ograniczenie działania punktów gastronomicznych, barów i restauracji. W strefie czerwonej będą one mogły być otwarte tylko do godz. 22:00 – podkreślił.